Tokyo 2020, ciclismo. Van Vleuten ammette: “Credevo di aver vinto l’oro” (Di domenica 25 luglio 2021) Ha dell’incredibile quanto accaduto nella prova in linea femminile di ciclismo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La medaglia d’oro è andata all’austriaca Anna Kiesenhofer, accompagnata sul podio dall’olandese Van Vleuten e dall’italiana Longo Borghini. Fin da subito aveva destato più di qualche sospetto la plateale esultanza di Van Vleuten. Nonostante il secondo posto, l’atleta orange aveva dato l’impressione di essere molto felice per il traguardo raggiunto. Secondo quanto riportato da numerosi fonti, la veterana avrebbe ammesso: “Non lo sapevo. Pensavo di aver vinto ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Ha dell’incredibile quanto accaduto nella prova in linea femminile dialle Olimpiadi di. La medaglia d’oro è andata all’austriaca Anna Kiesenhofer, accompagnata sul podio dall’olandese Vane dall’italiana Longo Borghini. Fin da subito aveva destato più di qualche sospetto la plateale esultanza di Van. Nonostante il secondo posto, l’atleta orange aveva dato l’impressione di essere molto felice per il traguardo raggiunto. Secondo quanto riportato da numerosi fonti, la veterana avrebbe ammesso: “Non lo sapevo. Pensavo di...

Advertising

matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - wantyouoned : RT @Eurosport_IT: ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di cicli… - Bianca34874951 : RT @7Robymar: Dicono 'In diretta da Tokyo' ma poi lì c'è il sole e sotto c'è scritto 2020. Eh ma non ci prendono in giro... -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, Elisa Longo Borghini conquista il bronzo nel ciclismo Attiva tra le Elite dal 2011, è stata medaglia di bronzo olimpica in linea nel 2016 e mondiale in linea nel 2012 nel 2020, nonché otto volte campionessa nazionale, cinque a cronometro e tre in linea. ...

Olimpiadi, nel ciclismo in linea Elisa Longo Borghini vince il bronzo ... bronzo olimpico per Elisa Longo Borghini Elisa Longo Borghini ©Getty ImagesLa terza medaglia dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriva dalla prova in linea femminile di ciclismo e porta la ...

Tokyo 2020, il programma di domenica 25 luglio - Sportmediaset Sport Mediaset Elisa Longo Borghini, medaglia di bronzo nel ciclismo a Tokyo 2020 di Redazione online. Terza medaglia per l’Italia nella prova su strada in linea. Terza medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in linea ...

Olimpiadi Tokyo 2020, terza medaglia: Longo Borghini è bronzo! Judo, Giuffrida per il terzo posto LIVE La medaglia che ad un certo punto sembrava ormai sfumata. A Tokyo succede l’imprevedibile: vince l’austriaca Anna Kiesenhofer, ma Elisa Longo Borghini – ancora una volta dopo Rio De Janeiro – ...

Attiva tra le Elite dal 2011, è stata medaglia di bronzo olimpica in linea nel 2016 e mondiale in linea nel 2012 nel, nonché otto volte campionessa nazionale, cinque a cronometro e tre in linea. ...... bronzo olimpico per Elisa Longo Borghini Elisa Longo Borghini ©Getty ImagesLa terza medaglia dell'Italia alle Olimpiadi diarriva dalla prova in linea femminile di ciclismo e porta la ...di Redazione online. Terza medaglia per l’Italia nella prova su strada in linea. Terza medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in linea ...La medaglia che ad un certo punto sembrava ormai sfumata. A Tokyo succede l’imprevedibile: vince l’austriaca Anna Kiesenhofer, ma Elisa Longo Borghini – ancora una volta dopo Rio De Janeiro – ...