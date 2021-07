Incubo Covid sulla Amerigo Vespucci: 20 contagiati (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 luglio 2021 - Il Covid non risparmia neppure l'equipaggio di uno dei gioielli del mare: l' Amerigo Vespucci . Venti membri dell'equipaggio sono risultati positivi, asintomatici o ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 luglio 2021 - Ilnon risparmia neppure l'equipaggio di uno dei gioielli del mare: l'. Venti membri dell'equipaggio sono risultati positivi, asintomatici o ...

Ultime Notizie dalla rete : Incubo Covid Incubo Covid sulla Amerigo Vespucci: 20 contagiati "La Marina Militare - si legge ancora - ha da tempo adottato procedure molto rigorose sulla prevenzione e sul controllo della diffusione del Covid - 19, che le hanno consentito di continuare a ...

Le iniettarono sei dosi di Pfizer, ora non può avere il green pass Da tre mesi la giovane vive in un incubo: nessuno sa quali siano gli effetti collaterali provocati ... Nessuno sa se ciò potrebbe rappresentare uno scudo contro il Covid in quanto " non esiste ...

