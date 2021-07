Nazionale, Laurea ad honorem per Roberto Mancini ad Urbino: “Esempio di valori positivi” (Di venerdì 23 luglio 2021) Al ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini è stata conferita la Laurea ad honorem in Scienze dello Sport da parte dell’Università di Urbino: “Non solo un grande campione e professionista, ma un Esempio di valori positivi e un vero testimonial della sua terra”. “Un riconoscimento che intende valorizzare sia la persona sia lo sport ma anche il territorio Nazionale in questa fase di ripresa dopo la pandemia” ha detto il presidente dell’Accademia dei Marchigiani dell’Anno in Italia Mario Civerchia, ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Al ct delladi calcioè stata conferita laadin Scienze dello Sport da parte dell’Università di: “Non solo un grande campione e professionista, ma undie un vero testimonial della sua terra”. “Un riconoscimento che intendezzare sia la persona sia lo sport ma anche il territorioin questa fase di ripresa dopo la pandemia” ha detto il presidente dell’Accademia dei Marchigiani dell’Anno in Italia Mario Civerchia, ...

