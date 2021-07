Green pass, Gelmini “Si evitano chiusure e un nuovo coprifuoco” (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Green pass serve a scongiurare nuove chiusure, a evitare il coprifuoco, ad aumentare la capienza all’aperto di stadi e impianti sportivi. E grazie al pass i vaccinati aumenteranno”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, replica alle parole del leader della Lega Matteo Salvini. “Penso che dovremmo aver fiducia nella scienza e vaccinarci tutti, compresi i giovani. Forza Italia ha ampiamente espresso la sua linea favorevole ai vaccini e al Green pass”, aggiunge.Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilserve a scongiurare nuove, a evitare il, ad aumentare la capienza all’aperto di stadi e impianti sportivi. E grazie ali vaccinati aumenteranno”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro per gli Affari regionali, Mariastella, replica alle parole del leader della Lega Matteo Salvini. “Penso che dovremmo aver fiducia nella scienza e vaccinarci tutti, compresi i giovani. Forza Italia ha ampiamente espresso la sua linea favorevole ai vaccini e al”, aggiunge.Sul ...

