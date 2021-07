Mezzo in fiamme sul GRA, tratto chiuso: traffico in tilt (Di giovedì 22 luglio 2021) Paura sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare all’altezza del km 46,300, all’altezza della galleria Appia, dove il transito è stato temporaneamente interdetto a causa di un Mezzo in fiamme. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che stanno tentando di domare le fiamme, è presente anche il personale Anas (Gruppo FS italiane) e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. AGGIORNAMENTO 11:50 Ripristinata la circolazione sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, precedentemente chiusa per un Mezzo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) Paura sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare all’altezza del km 46,300, all’altezza della galleria Appia, dove il transito è stato temporaneamente interdetto a causa di unin. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che stanno tentando di domare le, è presente anche il personale Anas (Gruppo FS italiane) e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura delnel più breve tempo possibile. AGGIORNAMENTO 11:50 Ripristinata la circolazione sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, precedentemente chiusa per unin ...

gualtierieurope : Ennesimo bus in fiamme in viale della Serenissima. Questa volta un mezzo RomaTPL, per fortuna senza conseguenze. No… - CorriereCitta : Mezzo in fiamme sul GRA, tratto chiuso: traffico in tilt - tusciaweb : Mezzo in fiamme sul Gra, chiusa temporaneamente la carreggiata esterna Roma - Mezzo in fiamme sul Gra, chiusa - Paogiu : RT @gualtierieurope: Ennesimo bus in fiamme in viale della Serenissima. Questa volta un mezzo RomaTPL, per fortuna senza conseguenze. Non è… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A16 NAPOLI-CANOSA ?? Canosa #coda di 2 km per mezzo in fiamme tra Baiano e Avellino Ovest dal km 35… -