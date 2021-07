Usa e getta Così l’Iran si prende l’Afghanistan

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 luglio 2021) Col ritiro Usa l'Iran allunga le mani sull'Afghanistan. È sorta a Kabul una nuova milizia sciita filo iraniana, che si aggiunge a quella dei Fatemiyoun, che ha preso il controllo dei quartieri sciiti della città. L'Iran sta approfittando del ritiro delle truppe degli Stati Uniti dall'Afghanistan per allargare la sua influenza anche in quel paese. Come già avvenuto in altri teatri di guerra come Siria, Iraq e Yemen, anche in Afghanistan il regime di Teheran sta approfittando della presenza di una minoranza sciita per entrare nel paese tramite la formazione di milizie armate locali fedeli agli Ayatollah di Qom.