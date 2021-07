Arrestato a Parigi l’ex terrorista delle Br Maurizio Di Marzio. Era sfuggito agli arresti di fine aprile. Deve scontare ancora 5 anni di carcere (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese ha Arrestato questa mattina a Parigi l’ex terrorista della Brigate Rosse, Maurizio Di Marzio, per il quale l’Italia chiedeva l’estradizione. Di Marzio era sfuggito all’operazione di fine aprile durante la quale erano finiti in manette dieci ex terroristi considerati ancora latitanti dalla giustizia italiana (leggi l’articolo). Il provvedimento depositato l’8 luglio dalla Corte d’Assise di Roma, fanno sapere fonti del ministero della Giustizia, ha stabilito che non è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese haquesta mattina adella Brigate Rosse,Di, per il quale l’Italia chiedeva l’estradizione. Dieraall’operazione didurante la quale erano finiti in manette dieci ex terroristi consideratilatitanti dalla giustizia italiana (leggi l’articolo). Il provvedimento depositato l’8 luglio dalla Corte d’Assise di Roma, fanno sapere fonti del ministero della Giustizia, ha stabilito che non è ...

