Tokyo 2021 | la squadra sudafricana di rugby a 7 in quarantena | caso positivo al Covid | ma esterno alla compagine

(Di domenica 18 luglio 2021) Le quarantene a, purtroppo, si susseguono in grande quantità. Dopo quanto accaduto con lad’atletica dell’Australia, è la selezione del Sudafrica dela 7 a dover fare i conti, suo malgrado, con una situazione poco piacevole. Stando a quello che riferisco le cronache, lamaschile è stata messa indopo essere giunta nella capitale giapponese per disputare le Olimpiadi perché a bordo del volo c’è stato unal. Nessuno degli atleti è risultatoa sua volta, ma solo un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Agenzia_Ansa : Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta dei primi casi che rig… - repubblica : C'è il virus nel Villaggio, Tokyo sempre più chiusa. Il Covid minaccia i Giochi - OA_Sport : #Tokyo2020 Il Sudafrica #rugby7 in quarantena: caso positivo esterno alla squadra nel volo per il Giappone - zazoomblog : Tokyo 2020: due atleti della stessa squadra positivi nel Villaggio Olimpico - #Tokyo #2020: #atleti #della #stessa -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2021

, dove le vaccinazioni proseguono a rilento, i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 1.410, lo stesso livello registrato a gennaio scorso, quando erano stati 1.485.Le Olimpiadi disono state rinviate di un anno a causa del coronavirus e si terranno dal 23 ... 18 luglioLa squadra è stata messa in quarantena fino a quando non sarà autorizzata ad allenarsi. I giocatori coinvolti sono Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi. (LaPresse) – I tre positivi al Covid all’interno ...Cominciano ad arrivare gli atleti al villaggio olimpico di Tokyo ed aumentano i contagi da Covid-19. Due atleti residenti ed uno non residente al villaggio olimpico sono stati trovati positivi. La str ...