Calabrese | mobilità sostenibile e ciclabili | Michetti fa ridere

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “che parla die difa. Il candidato sindaco del centrodestra arriva a sostenere che le piste ‘intralciano il traffico’. Ecco ava ricordato che le Istituzioni hanno il compito di rendere le città sempre più a misura di cittadino, devono lavorare per migliorare la vivibilità dei nostri quartieri e valorizzare la sostenibilità.” “Questo significa anche fare piùe diminuire il traffico. Soprattutto durante la pandemia abbiamo promosso l’utilizzo di mezzi alternativi come le biciclette o monopattini. Un ...

Advertising

AntonioBepifan : @LaStell79977099 @TreninoBlu @iltrenoromalido @canaledieci @romalidoinfo @TplRoma @AndreaVenanzoni @Gomitoli1… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabrese mobilità

RomaDailyNews

... che non mancherebbero le competenze e le risorse per eliminare il gap esistente, mettendo a frutto un reale progetto disostenibile, necessario per l'intera comunità, la quale, ......soluzioni per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Promozione e continuare una tradizione di lunghissimo respiro e riconosciuta come fondamentale per il calcio dilettantistico, ...