FIFA 22: Hypermotion Technology – Svelati tutti i dettagli ufficiali (Di domenica 11 luglio 2021) Electronic Arts ha presentato oggi EA SPORTS FIFA 22, dotato di tecnologia di nuova generazione Hypermotion per dare vita all’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente al mondo, in ogni partita e in tutte le modalità su console di nuova generazione e Stadia. FIFA 22 sarà disponibile in tutto il globo il 1° ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X S, PC tramite Origin e Steam, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. Basato su Hypermotion, FIFA 22 combina il Sistema di Cattura 11 vs 11 Avanzato e la tecnologia proprietaria di machine learning al fine di offrire l’esperienza calcistica più ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 11 luglio 2021) Electronic Arts ha presentato oggi EA SPORTS22, dotato di tecnologia di nuova generazioneper dare vita all’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente al mondo, in ogni partita e in tutte le modalità su console di nuova generazione e Stadia.22 sarà disponibile in tutto il globo il 1° ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X S, PC tramite Origin e Steam, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. Basato su22 combina il Sistema di Cattura 11 vs 11 Avanzato e la tecnologia proprietaria di machine learning al fine di offrire l’esperienza calcistica più ...

Advertising

ultimateteamit : *LEGGERE ATTENTAMENTE* #FIFA22 #FUT #FUT22 Hypermotion Technology – Svelati tutti i dettagli ufficiali - EA_FIFA_Italia : #FIFA22 Powered by Football Con la nuova HyperMotion Technology, benvenuti alla rivoluzione del gameplay calcistico… - ultimateteamit : *HOT* #FIFA22 #FUT #FUT22 Hypermotion Technology - Il gameplay della Next Gen sarà svelato il 20 Luglio - OffSideOfficiaI : RT @paolo_militico9: Notate bene entrambe le copertine, in quella ps5 c'è il logo dell hypermotion tecnology, questo sta a significare che… - NewsProclub : RT @paolo_militico9: Notate bene entrambe le copertine, in quella ps5 c'è il logo dell hypermotion tecnology, questo sta a significare che… -