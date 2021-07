Chiara Ferragni affissa sui muri: la reazione del figlio è commovente (Di venerdì 9 luglio 2021) La reazione di Leone, figlio di Chiara Ferragni, alla vista della mamma, sta spopolando sul web. Cosa ha fatto il piccolo? Scopriamo i dettagli. Chiara Ferragni screenshot instagramSta destando tanta commozione il gesto del piccolo Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez: il bimbo sta spopolando sul web per il modo in cui ha reagito di fronte ad un enorme manifesto pubblicitario che ritrae la sua mamma a Milano. Intanto non si arresta il momento d’oro per la celebre influencer. Dopo il suo ultimo progetto imprenditoriale con ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladi Leone,di, alla vista della mamma, sta spopolando sul web. Cosa ha fatto il piccolo? Scopriamo i dettagli.screenshot instagramSta destando tanta commozione il gesto del piccolo Leone,die Fedez: il bimbo sta spopolando sul web per il modo in cui ha reagito di fronte ad un enorme manifesto pubblicitario che ritrae la sua mamma a Milano. Intanto non si arresta il momento d’oro per la celebre influencer. Dopo il suo ultimo progetto imprenditoriale con ...

Advertising

davidallegranti : Il marito di Chiara Ferragni è a un passo dal dire che “i politici sono i nostri dipendenti” - vogue_italia : Chiara Ferragni come Margot Robbie (Cannes 2019) a sua volta come Sharon Tate. Che ne dite? - SkyTG24 : Ddl Zan, Fedez replica a Renzi: “Lui pagato dagli italiani, Chiara Ferragni no” - sofiamaltese12 : CHIARA FERRAGNI HA VISTO LA MIA STORIES SU INSTAGRAM COME VUOI CHE STIA - Radfem_Italia : RT @More_Tempestose: 'Per discutere del #ddlZan il marito di Chiara Ferragni convoca il primo firmatario della legge @Civati e Marco Cappat… -