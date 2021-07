Quest’uomo condannato per abuso su minori non era un «funzionario della campagna» di Hillary Clinton (Di martedì 6 luglio 2021) Il 24 giugno 2021 su Facebook è stata pubblicata la foto di un ragazzo accompagnata da un testo in cui si legge che si tratterebbe di Joel Davis, «funzionario della campagna» dell’ex segretaria di Stato e candidata alla presidenza del Partito democratico Hillary Clinton. Secondo il post oggetto della nostra verifica, l’uomo sarebbe stato arrestato «con l’accusa di stupro su minori» e «condannato a 13 anni di carcere». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Lo scorso 22 giugno Joel Davis è stato condannato a New York ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 luglio 2021) Il 24 giugno 2021 su Facebook è stata pubblicata la foto di un ragazzo accompagnata da un testo in cui si legge che si tratterebbe di Joel Davis, «» dell’ex segretaria di Stato e candidata alla presidenza del Partito democratico. Secondo il post oggettonostra verifica, l’uomo sarebbe stato arrestato «con l’accusa di stupro su» e «a 13 anni di carcere». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Lo scorso 22 giugno Joel Davis è statoa New York ...

capitan66330410 : @micheleboldrin Questa gente rappresenta il vero problema per il sud. Si finge falso proletario nei suoi ragioname… - incostante_enza : RT @Lanf040264: Secondo 'il Giornale' di Minzolini condannato a 2 anni e mezzo di reclusione per #peculato: ha vinto #Battisti perché cambi… - Lanf040264 : Secondo 'il Giornale' di Minzolini condannato a 2 anni e mezzo di reclusione per #peculato: ha vinto #Battisti perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Quest’uomo condannato “La Voce del Silenzio”. Sfornata in Spagna la pizza dedicata a Tony Del Monaco Onda Tv