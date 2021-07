Vaia (Spallanzani): «La variante Delta non più preoccupante delle altre. Sintomatologia scarsa» (Di sabato 3 luglio 2021) «La variante Delta è una delle tante varianti e non è più preoccupante rispetto alle altre il dato da sottolineare sono 37 su 106 tamponi positivi sottoposti a sequenziamento e di queste il 5 per cento sono vaccinati in seconda dose. Noi ci aspettiamo un’efficacia del vaccino del 92-93 per cento e siamo al 95 per cento, significa che siamo ad un’efficacia molto alta». Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani a margine della prima giornata dei richiami del vaccino Pfizer allo Spallanzani. Vaia: ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) «Laè unatante varianti e non è piùrispetto alleil dato da sottolineare sono 37 su 106 tamponi positivi sottoposti a sequenziamento e di queste il 5 per cento sono vaccinati in seconda dose. Noi ci aspettiamo un’efficacia del vaccino del 92-93 per cento e siamo al 95 per cento, significa che siamo ad un’efficacia molto alta». Lo ha detto Francesco, direttore sanitario dell’Istitutoa margine della prima giornata dei richiami del vaccino Pfizer allo: ...

Advertising

HuffPostItalia : Vaia (Spallanzani): 'Variante Delta? Non spaventiamo le persone. Covid alle corde, serve il ko' - Agenzia_Ansa : 'E' importante che si parta per le vacanze con la seconda dose di vaccino effettuata. E' l'appello di Francesco Vai… - salutedomani : Vaia (Spallanzani): La variante Delta non deve preoccupare, ha sintomi scarsi e i vaccini proteggono - antoniocaperna : Vaia (Spallanzani): La variante Delta non deve preoccupare, ha sintomi scarsi e i vaccini proteggono - dermanewsok : Vaia (Spallanzani): La variante Delta non deve preoccupare, ha sintomi scarsi e i vaccini proteggono -