Pomezia | terribile incidente auto-moto | centauro in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tremendonel pomeriggio di oggi, 2 luglio, a, in via Laurentina, all’altezza dei 5 Poderi. Un’e unasi sono scontrate e ad avere la peggio è stato il, che è rimasto gravemente ferito. Da una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della polizia locale di, intervenuti per i rilievi, lastava percorrendo la Laurentina in direzione Roma, mentre l’procedeva in senso contrario. Giunti all’altezza di un bar che si trova all’altezza di via Valle Caia, il conducente dell’ha girato ...