(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Trovata l’alsulladial: prorogata per 12 mesi la CIG per riorganizzazione, senza alcune scongiurando 90 licenziamenti. Lo annuncia la Fai Cisl al termine dell’incontro in videoconferenza tra rappresentanti della, delle organizzazioni sindacali, del Ministero del Lavoro e del Ministero Sviluppo Economico. Sull’esame congiunto del piano di rilancio della nota azienda dolciaria, che prevede investimenti per oltre 4 milioni di euro e ulteriori 12 mesi di cassa integrazione ...

Advertising

DividendProfit : Pernigotti, raggiunta intesa a tavolo crisi MISE: nessun esubero - andreastoolbox : Pernigotti: raggiunta intesa salva-esuberi, ancora 12 mesi di cassa integrazione - Rai News - RaiNews : Ulteriori 12 mesi di cig finalizzati alla riorganizzazione degli stabilimenti produttivi e scongiurare esuberi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pernigotti raggiunta

Lo annuncia la Fai Cisl al termine dell'incontro in videoconferenza tra rappresentanti della, delle organizzazioni sindacali, del Ministero del Lavoro e del Ministero Sviluppo Economico. ...... è stataal tavolo del ministero dello Sviluppo Economico l'intesa che salva i 90 esuberi dichiarati dalla. Per l'impresa piemontese è stata infatti prorogata di 12 mesi la cassa ...(Teleborsa) – Trovata l’intesa al tavolo sulla crisi di Pernigotti al MISE: prorogata per 12 mesi la CIG per riorganizzazione, senza alcun esubero e scongiurando 90 licenziamenti. Lo ...Firmato il piano di rilancio della Pernigotti. Ieri, 1° luglio, i sindacati hanno incontrato in videoconferenza l’azienda e i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico (Mise): tutti concordi sul ...