“Chiedo scusa, ma la Mercedes è di seconda mano e mi serve per spostarmi”. Malika Chalhy rompe il silenzio e risponde ai messaggi d’odio (Di giovedì 1 luglio 2021) Malika Chalhy aveva raccontato la sua storia a Le Iene, cacciata di casa perché omosessuale e trattata dalla famiglia come una vergogna da cancellare, si era ritrovata in mezzo ad una strada con null’altro che i vestiti che portava addosso e senza un tetto sopra la testa. Un caro sfizio Per questo motivo era stato aperto un fondo per aiutarla ad acquistare almeno l’essenziale e potersi mantenere fino a sistemarsi, ma recentemente è nata una grossa polemica per via di una Mercedes con la quale è stata vista, che inizialmente aveva attribuito alla fidanzata, poi aveva ammesso essere un suo sfizio. Raggiunta da Fanpage ha ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 1 luglio 2021)aveva raccontato la sua storia a Le Iene, cacciata di casa perché omosessuale e trattata dalla famiglia come una vergogna da cancellare, si era ritrovata in mezzo ad una strada con null’altro che i vestiti che portava addosso e senza un tetto sopra la testa. Un caro sfizio Per questo motivo era stato aperto un fondo per aiutarla ad acquistare almeno l’essenziale e potersi mantenere fino a sistemarsi, ma recentemente è nata una grossa polemica per via di unacon la quale è stata vista, che inizialmente aveva attribuito alla fidanzata, poi aveva ammesso essere un suo sfizio. Raggiunta da Fanpage ha ...

gdslian : visto che mi sto perdendo sempre gli spam per colpa dello studio, ?????? e ve li recupero. per le chat vi chiedo già s… - killmymind28_ : @ashlxvelwt @Harry_Styles @Louis_Tomlinson ti chiedo scusa - fforzano : Io non voglio essere parte di questo schifo. Come cittadino Italiano, mi vergogno e chiedo scusa al mondo. Perché q… - paulmonite : @GreatRM @GuardaStelle82 Ma scusa ma se sono soldi che le hanno dato ma che problema c'è? Se ti chiedo 5€ e me ne dai 20 che devo fa? - GiovaQuez : @fm197544 @pietroraffa Chiedo scusa, frainteso io allora -