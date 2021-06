Meteo | picco del caldo in arrivo ma non per tutti | ecco dove si scateneranno piogge e temporali

(Di martedì 29 giugno 2021) dopo alcuni giorni di tregua è tornato ilafricano su gran parte dell'Italia , soprattutto al Sud . Temperature superiori a 40 gradi e punte di 42 - 43 gradi in Sicilia , per via dell'...

Advertising

Specialcla : RT @SkyTG24: Meteo, picco del caldo a metà settimana: poi temporali e calo delle temperature - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Meteo, picco del caldo a metà settimana: poi temporali e calo delle temperature - ilmeteoit : iLMeteo e #SKY-Tg24: #Lorenzo #Tedici illustra in #Video le #Previsioni per i prossimi giorni - SkyTG24 : Meteo, picco del caldo a metà settimana: poi temporali e calo delle temperature - CettinaCaminiti : RT @GazzettaDelSud: ??? DAL CALDO AFRICANO AI TEMPORALI | Meteo: Sicilia, Calabria e Puglia le aree più roventi. Dopo il picco di calore i… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo picco

dopo alcuni giorni di tregua è tornato il caldo africano su gran parte dell'Italia , soprattutto al Sud . Temperature superiori a 40 gradi e punte di 42 - 43 gradi in Sicilia , per via dell'...ADDIO CALDO, ARRIVA IL FRESCO LUGLIO Le temperature, già in contenuta diminuzione al Centro - Nord, raggiungeranno ildi caldo al Sud tra mercoledì e giovedì con oltre 40°C in Puglia e in ...Meteo, dopo alcuni giorni di tregua è tornato il caldo africano su gran parte dell’Italia, soprattutto al Sud. Temperature superiori a 40 gradi e punte di 42-43 gradi in Sicilia, per ...Ondata di caldo africano a Roma e nel Lazio: nella capitale e in molte zone della regione le temperature arriveranno fino a 34 gradi ...