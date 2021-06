Inghilterra-Germania, Low: “Loro molto forti. Saranno decisivi i piccoli dettagli” (Di lunedì 28 giugno 2021) “La squadra inglese è cresciuta molto negli ultimi tre anni. Alla Coppa del Mondo del 2018 hanno dimostrato di essere tra le migliori nazionali. Hanno molti giocatori della Premier League che sono abituati a un ritmo alto e che sono davvero forti. Hanno elementi veloci, quindi nel complesso hanno tanta qualità”. Sono queste le parole di Joachim Low, ct della Germania, alla vigilia degli ottavi di finale contro l’Inghilterra a Euro2020. Una partita, sottolinea l’allenatore tedesco, in cui non Saranno ammessi errori: “Le partite a questo livello sono spesso decise da dettagli ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “La squadra inglese è cresciutanegli ultimi tre anni. Alla Coppa del Mondo del 2018 hanno dimostrato di essere tra le migliori nazionali. Hanno molti giocatori della Premier League che sono abituati a un ritmo alto e che sono davvero. Hanno elementi veloci, quindi nel complesso hanno tanta qualità”. Sono queste le parole di Joachim Low, ct della, alla vigilia degli ottavi di finale contro l’a Euro2020. Una partita, sottolinea l’allenatore tedesco, in cui nonammessi errori: “Le partite a questo livello sono spesso decise da...

