Germania: attacca passanti con coltello, e scappa, 2 feriti

Due persone sono state aggredite con un coltello e ferite a Erfurt, nel Land tedesco della Turingia. L'aggressore è scappato. Non è ancora chiara la matrice dell'accaduto. I due feriti hanno 45 e 68 anni.

L'uomo parlava tedesco ed è stato descritto come tra i 20 ei 30 anni.