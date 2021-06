Napoli | violenza in città | due giovani accoltellati tra Capodimonte e Salvator Rosa I nomi

(Di sabato 26 giugno 2021) Ancora episodi dinel weekend. Intorno alla mezzanotte, il personale sanitario del pronto soccorso vecchio Pellegrini ha chiesto l’intervento dei Carabinieri per 2 persone ferite da arma da taglio., duenella notte Il primo ferito è Luigi Gargiulo, 26enne del quartiere stella già noto alle forze dell’ordine. Il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

eulife65 : Giuliana Danzè mostra il volto tumefatto: picchiata dal compagno - fisco24_info : Milena Mancini, la mia Anna sposata a Barbablù: A Napoli in Sposerò Biagio Antonacci, regia Vinicio Marchioni - mattinodinapoli : Violenza in famiglia a Torre del Greco: arrestato marito violento, picchiava la moglie davanti ai tre figli - 03Stefania55 : RT @stefanopiziali: Dopo Milano Roma Napoli Cosenza apre oggi lo Spazio Donna @WeWorldOnlus a Bologna @SusannaZaccaria @matteolepore @mlomb… - mlombardo81 : RT @stefanopiziali: Dopo Milano Roma Napoli Cosenza apre oggi lo Spazio Donna @WeWorldOnlus a Bologna @SusannaZaccaria @matteolepore @mlomb… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli violenza

LA, raid armato contro l'ambulanza: 'Una lite di... Torquato aveva minacciato che 'avrebbe fatto il sindaco davanti all'ospedale fino a quando Iervolino non sarebbe venuto a Nocera ...AMNESTYdonne, mobilitazione mondialeSfuggita alle violenze dell'ex marito è vittima di un..., 18enne violentata in un parcheggio pubblico da un uomo conosciuto sui social ...NAPOLI – Continuano gli appuntamenti del Campania Teatro Festival diretto per il quinto anno consecutivo da Ruggero Cappuccio e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessa ...Il tifoso ferito e ucciso prima della finale di Coppa Italia del 2014 a Roma ricordato a 7 anni dalla morte. La madre: "Una ferita che sanguina ancora, ...