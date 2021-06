Harry è tornato a Londra senza Meghan | Ha ricevuto una visita a sorpresa dalla Regina

(Di sabato 26 giugno 2021) Il principela moglieMarkle. Stando alla ricostruzione fotografica del Daily Mirror, nelle scorse ore il nipote dellaè arrivato all’aeroporto di Heathrow da Los Angeles, per poi salire a bordo di un van che lo ha condotto a Frogmore Cottage per trascorrere i cinque giorni di quarantena preventiva stabiliti dalle norme anti-contagio vigenti in Uk. Per il tabloid Sun,potrebbe averunainaspettata da parte della nonna, Queen Elizabeth. La, infatti, ...

Il èa Londra senza per partecipare al tributo per Lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto ... Leggi anche >a Londra, allarme sicurezza in aeroporto Momenti di tensione soprattutto ...Il principesarebbe giàa Londra per partecipare, il prossimo 1° luglio, all'inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana e al pranzo privato con la regina Elisabetta. Le polemiche, però, lo ...Il principe Harry è tornato a Londra senza Meghan Markle per partecipare al tributo per Lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni e durante la quarantena ...L'INCONTRO "MISTERIOSO" CON LA REGINA Il principe Harry è tornato a Londra da solo per la seconda volta in pochi mesi: ecco perché ...