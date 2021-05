Golf | Guido Migliozzi diventa numero 1 d’Italia | scavalcato Francesco Molinari

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il nuovo ranking mondiale segna un momento che appare quasi epocale nella storia delitaliano:il nuovo, scavalcandoa seguito dell’assenza di quest’ultimo dal PGA Championship per problemi alla schiena, che gli hanno fatto perdere diverse posizioni. Il torinese, infatti, è scivolato ancora, dal 144° al 153° posto: i movimenti nella classifica fanno inoltre sì chepassi dal 146° al 142° posto. Al 176° c’è Renato Paratore, il tutto con la chiusura delle liste per le Olimpiadi di Tokyo prevista per il 21 giugno. Al1 c’è sempre Dustin Johnson, che precede Justin Thomas: non c’è però il tris americano in vetta perché terzo è sempre lo ...

Per gli amanti del, il PuntaldìaClub preferito a livello internazionale è a soli 3 km di ...in contatto con le bellezze naturali e tutto ciò che l'isola ha da offrire " ha dichiarato...Dopo una grande prestazione sfuma alla prima buca play - off il sogno vittoria diMigliozzi che chiude al secondo posto il Betfred British Masters. In Inghilterra sorride Richard Bland che, al 478esimo tentativo, festeggia in casa il primo titolo in carriera sull'European ...Il nuovo ranking mondiale segna un momento che appare quasi epocale nella storia del golf italiano: Guido Migliozzi diventa il nuovo numero 1 d'Italia, scavalcando Francesco Molinari a seguito dell'as ...Il world ranking per il golf italiano segna un cambio di passo. Dopo anni di dominio il miglior azzurro nella classifica mondiale non è più Francesco Molinari ma Guido Migliozzi. (ANSA) ...