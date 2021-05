Tassa successione, fonti Nazareno: “Dote 18enni è proposta per questa legislatura” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Il Pd rivendica il diritto dovere di proporre idee e soluzioni per il Paese”. Sono fonti del Nazareno a sottolineare quanto Enrico Letta creda nella proposta della Dote ai 18enni, finanziata con la Tassa di successione dell’1% più ricco del Paese. Lo stesso segretario del Pd, che stamattina ha parlato con Mario Draghi, nel pomeriggio ha twittato: “Non mollo”. “Il Pd affronta con serietà il confronto nella maggioranza sulla riforma fiscale, anche a Bruxelles Letta ha ribadito il sostegno a Draghi e l’esigenza di spingere sulle riforme”, spiegano le stesse fonti chiarendo il fatto che la Dote ai 18enni “è una proposta per questa legislatura, da fare oggi” e di cui ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) “Il Pd rivendica il diritto dovere di proporre idee e soluzioni per il Paese”. Sonodela sottolineare quanto Enrico Letta creda nelladellaai, finanziata con ladidell’1% più ricco del Paese. Lo stesso segretario del Pd, che stamattina ha parlato con Mario Draghi, nel pomeriggio ha twittato: “Non mollo”. “Il Pd affronta con serietà il confronto nella maggioranza sulla riforma fiscale, anche a Bruxelles Letta ha ribadito il sostegno a Draghi e l’esigenza di spingere sulle riforme”, spiegano le stessechiarendo il fatto che laai“è unaper, da fare oggi” e di cui ...

