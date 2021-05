Juventus | Legrottaglie | “Pirlo non poteva fare di più | sarebbe stato un extraterrestre”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “è da confermare indipendentemente dalla qualificazione Champions? Conta quello in cui crede la società.ha fatto il suo, quello che ha potuto, nonmo chiedergli di più, altrimentiun“. Sono queste le parole dell’ex difensore bianconero Nicola, a Tuttomercatoweb.com, a margine dell’incontro “Calcio a tutto tondo” al Caffè della Versiliana: “Spetterà alla Juve capire se questa visione di calcio e di gestione che ha Andrea può avere un continuo o no. Ci dobbiamo fidare dei dirigenti che hanno molta più esperienza di noi, i tifosi devono stare tranquilli come dico sempre”, ha concluso. SportFace.

