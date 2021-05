Italia in zona gialla, finalmente una buona notizia. Ma Speranza avverte: «Prudenza e gradualità» (Di venerdì 21 maggio 2021) Italia zona gialla oggi, con ristoranti aperti, spostamenti liberi e in generale regole meno stringenti, poi da giugno zona bianca per le regioni più virtuose. Intanto, almeno per ora, spariscono zona rossa e zona arancione dalla mappa del Paese. L’ultimo cambio di colore con il passaggio alla fascia attualmente più bassa di rischio Covid riguarderà quasi sicuramente la Valle d’Aosta, l’unica regione ancora in zona arancione. «Con il monitoraggio» Covid-19 «e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021)oggi, con ristoranti aperti, spostamenti liberi e in generale regole meno stringenti, poi da giugnobianca per le regioni più virtuose. Intanto, almeno per ora, sparisconorossa earancione dalla mappa del Paese. L’ultimo cambio di colore con il passaggio alla fascia attualmente più bassa di rischio Covid riguarderà quasi sicuramente la Valle d’Aosta, l’unica regione ancora inarancione. «Con il monitoraggio» Covid-19 «e le conseguenti ordinanze di oggi l’sarà tutta in area. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, ...

Advertising

LegaSalvini : I DATI CONFERMANO: L'ITALIA SARÀ PRESTO QUASI INTEGRALMENTE ZONA BIANCA (OSSIA NO COPRIFUOCO, TUTTO APERTO ANCHE AL… - LaStampa : Speranza: “Tutta Italia in zona gialla” - insopportabile : l'Italia in zona gialla. Facciamo in modo che non si torni indietro, vi prego. Ognuno per sé, ognuno per tutti. In… - SecolodItalia1 : Italia in zona gialla, finalmente una buona notizia. Ma Speranza avverte: «Prudenza e gradualità»… - ADM_assdemxmi : RT @LaStampa: Speranza: “Tutta Italia in zona gialla” -