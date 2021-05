Fiorentina Primavera, non basta di Stefano, 1 - 2 con la Spal (Di venerdì 21 maggio 2021) FIRENZE - La Fiorentina Primavera cade in casa contro la Spal : gli estensi si impongono 2 - 1 grazie alle reti messe a segno da Ellertson e Seck , i viola la riaprono con Di Stefano ma non riescono a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 21 maggio 2021) FIRENZE - Lacade in casa contro la: gli estensi si impongono 2 - 1 grazie alle reti messe a segno da Ellertson e Seck , i viola la riaprono con Dima non riescono a ...

