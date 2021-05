Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021)20 MAGGIOORE 12:20 – FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE, AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER LA PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INVECE, SI RALLENTA ANCORA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE VITERBO; PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA ALTEZZA CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE MORLUPO; INFINE, CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral