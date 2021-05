Elisa Isoardi, cosa fa per mantenersi in forma dopo L’Isola e per non ingrassare (Di giovedì 20 maggio 2021) Protagonista indiscussa dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare il gioco per un infortunio all’occhio, fortunatamente non grave. E se dall’incidente si è ripresa al 100%, L’Isola ha comunque lasciato il segno: 10 i chili persi dalla conduttrice, come ha raccontato lei stesso nel salotto di Silvia Toffanin. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Venus Club: Elisa Isoardi ospite di Lorella Boccia. Anticipazioni su cosa accadrà Una delle esperienze più belle della sua vita, ha dichiarato Isoardi confessando che ora porta la 42 taglia che non aveva più vestito da quando aveva 14 anni. Una forma fisica che Elisa vuole mantenere, come dimostra lei stessa in un video su Instagram. “Mens ... Leggi su funweek (Di giovedì 20 maggio 2021) Protagonista indiscussa dell’ultima edizione dedei Famosi,ha dovuto abbandonare il gioco per un infortunio all’occhio, fortunatamente non grave. E se dall’incidente si è ripresa al 100%,ha comunque lasciato il segno: 10 i chili persi dalla conduttrice, come ha raccontato lei stesso nel salotto di Silvia Toffanin. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Venus Club:ospite di Lorella Boccia. Anticipazioni suaccadrà Una delle esperienze più belle della sua vita, ha dichiaratoconfessando che ora porta la 42 taglia che non aveva più vestito da quando aveva 14 anni. Unafisica chevuole mantenere, come dimostra lei stessa in un video su Instagram. “Mens ...

Advertising

potterhead_1000 : C’è un fatto chiaro: Elisa Isoardi preferisce andare dalla Boccia piuttosto che andare dalla d’Urso #VenusClub… - Lopinionista : Elisa Isoardi ospite a “Venus Club”, questa sera su Italia 1 - ANNAMARIAPOMARE : @IsolaDeiFamosi vorrei elisa isoardi non pagliacci in studio..... #isola#faribona#prelemi - EmmaBarbieri14 : Elisa Isoardi è fantastica #ilpuntoz - Paolo68433170 : RT @MediasetPlay: Rock and Roll al #VenusClub ?? Lorella Boccia ed Elisa Isoardi sono carichissime per la prossima puntata ?? Appuntamento a… -