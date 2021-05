Niente Gattuso, la Fiorentina sceglie un altro allenatore (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gattuso ha rifiutato la proposta della Fiorentina, che gli aveva offerto un contratto biennale. Delusione per i viola. Ora si punta Fonseca. Non sarà alla Fiorentina il futuro di Gattuso. Il tecnico, attualmente sulla panchina del Napoli, ha infatti ufficialmente rifiutato l’offerta ricevuta dalla dirigenza: sul tavolo era stato proposto un contratto di durata biennale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha rifiutato la proposta della, che gli aveva offerto un contratto biennale. Delusione per i viola. Ora si punta Fonseca. Non sarà allail futuro di. Il tecnico, attualmente sulla panchina del Napoli, ha infatti ufficialmente rifiutato l’offerta ricevuta dalla dirigenza: sul tavolo era stato proposto un contratto di durata biennale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

