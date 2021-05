L' ultima di Buffon con la Juve | Gigi vuole chiudere da imbattuto

Advertising

Di più: ci sono possibilità chestasera giochi l'partita della sua vita e sì, fa impressione. Questo fa sentire tutti più vecchi. Gigi para dal 1995, ha già lasciato la Juve una volta e ...Nel 4 - 4 - 2 di Pirlo spazio dunque atra i pali (forse all'partita della sua carriera), Cuadrado (reduce dalla doppietta all'Inter), De Ligt, Chiellini e Danilo (dirottato sulla ...La Juventus si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Pirlo si affida a Buffon in porta, scelte più o meno obbligate in difesa per l’infortunio di Bonucci ...Era il 1999 quando Gigi Buffon vinceva la sua prima Coppa Italia con il Parma. Una squadra fortissima, in cui giocava anche Enrico Chiesa. Già, proprio i ...