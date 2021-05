La morte di Battiato, il cordoglio e i ricordi (Di martedì 18 maggio 2021) Il Maestro se ne è andato all'alba nella sua casa di Milo in provincia di Catania, Franco Battiato è morto a 76 anni dopo una lunga malattia che lo aveva costretto a ritirarsi dalla scena pubblica. La scomparsa di Battiato ha suscitato grande emozione e innumerevoli reazioni nel mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si dice "profondamente addolorato dalla morte di Franco Battiato, artista colto e raffinato". Battiato, "con il suo inconfondibile stile musicale, frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione, ha affascinato un vasto pubblico, anche al di là dei confini nazionali", scrive il presidente della Repubblica."Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) Il Maestro se ne è andato all'alba nella sua casa di Milo in provincia di Catania, Francoè morto a 76 anni dopo una lunga malattia che lo aveva costretto a ritirarsi dalla scena pubblica. La scomparsa diha suscitato grande emozione e innumerevoli reazioni nel mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si dice "profondamente addolorato dalladi Franco, artista colto e raffinato"., "con il suo inconfondibile stile musicale, frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione, ha affascinato un vasto pubblico, anche al di là dei confini nazionali", scrive il presidente della Repubblica."Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ...

ilpost : Franco Battiato, uno dei più importanti e amati cantautori italiani della seconda metà del Novecento, è morto a 76… - vladiluxuria : Quando non ho visto una sua intervista o un suo messaggio dopo la morte di Milva avevo già capito che stava molto m… - chetempochefa : “Non posso dire di non aver paura della morte. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna aver… - ilciccio67 : Oggi si è riusciti a strumentalizzare anche la morte del Maestro Franco Battiato in chiave antijuventina. Diventa a… - Stefanialove_of : RT @vladiluxuria: Quando non ho visto una sua intervista o un suo messaggio dopo la morte di Milva avevo già capito che stava molto male. G… -