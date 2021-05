Calciomercato | Harry Kane lascia il Tottenham e vuole restare in Premier

(Di martedì 18 maggio 2021)è sempre più vicino all’addio al. Stando a quanto riportato dal “Times” l’attaccante degli Spurs avrebbe reso noto alla società la sua volontà dire la squadra che lo ha lanciato ad altissimi livelli ormai da diverse stagioni.peròrimanere inLeague, motivo per cui il corteggiamento del Barcellona appare in salita mentre i sondaggi di Manchester United, Manchester City e Chelsea potrebbero trovare sondaggio più fertile. Una situazione comunque destinata ad avere sviluppi nell’arco di pochi giorni, dal momento chechiarire il suo futuro prima degli Europei al via a giugno. SportFace.

Commenta per primo Secondo il quotidiano britannico Mail , nella lista dei possibili sostituti diKane al Tottenham c'è anche Andrea Belotti , oltre a Patrick Bamford del Leeds, Danny Ings del Southampton, Ivan Toney del Brentford e Patson Daka del Salisburgo.Commenta per primoKane via dal Tottenham? Come scrive il Times , il Barcellona è interessato al centravanti inglese, che però non vuole lasciare l'Inghilterra.LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, cinque calciatori da plusvalenza per finanziare gli acquisti. Calciomercato Roma, rivelazione a Mourinho. Intanto dall’Inghilterra arriva lin ...Ultime notizie sul calciomercato del Tottenham: la dirigenza del Tottenham sarebbe furiosa con Harry Kane, prossimo all'addio ...