Amici 20 | le prime parole di Deddy e Alessandro Cavallo dopo la finale

(Di domenica 16 maggio 2021) Sono stati due indiscussi protagonisti di questa edizione di20, conclusasi ieri sera con unaseguitissima dal pubblico a casa.in cui ad agguantare la vittoria è stata la ballerina Giulia Stabile, mentre a fare incetta di premi è stato il cantante Sangiovanni. Ma anche gli altri finalisti tornano a casa con la soddisfazione di essere arrivati fino all’ultima tappa del celebre talent show e con un bagaglio di ricordi e di esperienze importanti. Così come fatto dai compagni Aka7even e Sangiovanni, anche il cantantee il ballerinohanno quindi condiviso con WittyTv emozioni, sensazioni e ricordi al termine di questa importante esperienza. Queste ledi, che racconta come la scuola di ...

Advertising

WittyTV : Le prime parole di Sangiovanni subito dopo la Finale di #Amici20 ?? Sentite QUI cosa ci ha raccontato! - WittyTV : 'Non mi aspettavo tutto questo...' Le prime parole di Aka7even subito dopo la Finale di #Amici20 ?? Sentite qui cosa… - WittyTV : Le prime parole di Giulia vincitrice di #Amici20 subito dopo la Finale ?? Sentite QUI cosa ci ha raccontato! - blogtivvu : Le prime parole di Giulia Stabile dopo aver vinto Amici 20: ecco qual è stata la sua più grande emozione… - Concett28119247 : @elickzs Maria Amici quest'anno un format da fare schifo da subito, la finale poi imbarazzante. Vogliamo Amici prime edizioni grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Amici prime

Giulia Stabile dopo la vittoria ad, le sueparole: cosa ha detto Dopo leparole di Sangiovanni, tra l'altro dedicata anche alla sua fidanzata, ed Aka7even, arrivano anche le ...Leparole del tecnico riguardano la gara in generale: 'Volevamo fare una buona gara e dare ... Dopo tutto ciò che c'è stato è giusto salutarsi da.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI ...Un uomo di 40 anni è precipitato con il suo deltaplano a Gardone Riviera in provincia di Brescia: il pilota è stato trasportato in elisoccorso agli ...Dopo la finale di Amici20 in cui è stato eliminato, Aka7even il cui vero nome è Luca Marzano, non ha esitato a commentare il suo percorso con ...