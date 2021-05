Raffaele Renda spiega il suo rapporto con Martina Miliddi: le sue parole (Di sabato 15 maggio 2021) Durante una diretta Instagram, Raffaele Renda rivela cosa sta accadendo tra lui e Martina Miliddi: la verità del cantante. Questa edizione di Amici che sta per volgere al termine è stata caratterizzata da varie storie d’amore. Sicuramente la più travagliata è stata quella tra il cantante Aka7even e la ballerina Martina Miliddi eliminata al serale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 15 maggio 2021) Durante una diretta Instagram,rivela cosa sta accadendo tra lui e: la verità del cantante. Questa edizione di Amici che sta per volgere al termine è stata caratterizzata da varie storie d’amore. Sicuramente la più travagliata è stata quella tra il cantante Aka7even e la ballerinaeliminata al serale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Amici 20 Raffaele Renda ammette: “Io e Martina Miliddi stiamo provando a conoscerci fuori dalle telecamere” -… - Alessia33438152 : Visto che Serena ci ha detto che Raffa fa le sue imitazioni, @RAFFAELE_RENDA_ che medici? Ci fai sentire qualcosa?… - Novella_2000 : Raffaele e Martina, frequentazione in corso lontani dalle telecamere (VIDEO) #amici20 - disagio_tv : Raffaele e Martina, frequentazione in corso lontani dalle telecamere (VIDEO) #Amici2020 - marperlo1 : Facciamo un grosso in bocca al lupo a Raffaele e Martina #Amici20 Ora però cerchiamo di non inserire più Aka negli… -