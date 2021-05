Basket | Serie C Silver | una Gold & Gold Messina decimata cede al supplementare contro l’Orlandina Lab

(Di venerdì 14 maggio 2021): si interrompe la striscia positiva della, che perdeLab Si ferma al PalaMili lapositiva dellache durava da sei giornate. I giallorossi escono sconfitti (93-99) dalla sfida conLab dopo une rallentano la marcia rispetto alle prime della classe, entrambe vincenti, ma conserva la terza posizione in graduatoria. Gara non certo fortunata per gli Scolari che perdono subito Nino Sidoti. all’inizio del terzo periodo la ...

... si gioca al Mediolanum Forum di Assago alle ore 19.00 di questa sera, venerdì 14 maggio 2021, come gara - 2 delladei quarti di finale dei playoff dellaA di. Presentando la ...... Beniamino Manuel Attard e Denny Borgioni, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 14 maggio 2021, come gara - 2 delladei quarti di finale dei playoff dellaA dial ...La Gevi Napoli Basket comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Christian Burns, giocatore americano ma con passaporto italiano. Burns, classe 1985, nativo di Trenton, New Jersey, è un’al ...Inizia domenica alle 18 a Cecina la corsa dell'Use Computer Gross verso la salvezza. Si apre infatti al palazzetto della città livornese la serie del primo turno playout che, ...