Selene Caramazza | in cosa è laureata la giovane attrice? | La foto

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Stasera torna in tv la splendida, scopriamo qualin più su di lei e sulla sua vita privata: sapete in? In? (Instagram)L’palermitanatorna questa sera in tv con una puntata de Il commissario Montalbano. Rai 1 trasmetterà in prima serata Il diario del ’43, una delle più amate dal pubblico italiano. Il particolare episodio, è tratto da due racconti della raccolta Un mese con Montalbano, scritto come sempre dallo scrittore Andrea Camilleri. Nel cast anche l’immancabile Luca Zingaretti nel ruolo del protagonista, ma anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Sonia ...