(Di mercoledì 12 maggio 2021), mister della nazionale elvetica commenta il match contro l’Sulle colonne del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista al CT della Svizzera Vladimir. Il tema centrale, ovviamente, è il prossimo Europeo, con la Svizzera nel girone con l’: “Mancini sarà come valutarci. E noi sappiamo quello che ci aspetta. Affrontarci tre volte quest’anno sarà speciale. Per l’, per noi, per tutti glini e gli svizzeri. Siamo vicini di casa, ci sono molti frontalieri che lavorano da noi e viceversa. Tutti attenderanno con gioia queste partite” Come si ferma l’?“È una squadra molto, un mix di giovani e giocatori di esperienza. Mancini ha fatto un lavoro ottimo. Come giocheremo contro ...

Advertising

Enzovit : Petkovic: 'Italia forte' e sul 26 maggio... -

Ultime Notizie dalla rete : Petkovic Italia

TUTTO mercato WEB

...si avvicina e lo Stadio Olimpico è pronto ad accogliere nuovamente a braccia aperte Vladimir. L'ex allenatore della Lazio , che trionfò il 26 maggio 2013 contro la Roma in Coppa, ...WTA, Roma Internazionali d': Trevisan per regalarsi Barty UN GIORNO FA Pera, Kostyuk e Cornet ... Serve il tie - break, invece, a Cornet per archiviare la pratica: la francese si impone ...Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio, ha parlato sulle colonne del Corriere dello Sport in vista dei prossimi Europei Una breve avventura sulla panchina della Lazio, ma coronata con una delle ...Mancano due settimane precise al 26 maggio, data indimenticabile per la Lazio, per i laziali e per Vladimir Petkovic che nel 2013 portò i biancocelesti alla vittoria della Coppa Italia ...