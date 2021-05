Messina: incendio in un garage a Spadafora, fiamme spente dai vigili del fuoco [FOTO] (Di martedì 11 maggio 2021) Intervento dei vigili del fuoco a Spadafora, in provincia di Messina: in fiamme due automobili, attrezzi da lavoro e una bombola di GPL all’interno di un garage Nella tarda mattinata di oggi intervento dei vigili del fuoco a Spadafora, in provincia di Messina: in fiamme due automobili, attrezzi da lavoro e una bombola di GPL all’interno di un garage posto al di sotto di alcune abitazioni. Nonostante il forte calore generato dal rogo, il lavoro delle tre squadre intervenute ha impedito che il rogo si propagasse alle sovrastanti abitazioni. incendio Messina L'articolo Messina: incendio in un ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Intervento deidel, in provincia di: indue automobili, attrezzi da lavoro e una bombola di GPL all’interno di unNella tarda mattinata di oggi intervento deidel, in provincia di: indue automobili, attrezzi da lavoro e una bombola di GPL all’interno di unposto al di sotto di alcune abitazioni. Nonostante il forte calore generato dal rogo, il lavoro delle tre squadre intervenute ha impedito che il rogo si propagasse alle sovrastanti abitazioni.L'articoloin un ...

