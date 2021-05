Concorsi, Toninelli (M5S): “Modificare norma Brunetta per garantire accesso ai giovani” (Di martedì 11 maggio 2021) "Oggi in commissione affari costituzionali voteremo gli emendamenti al decreto covid, che contiene anche la famigerata norma Brunetta sull'accesso ai Concorsi per la pubblica amministrazione. Il MoVimento 5 Stelle voterà convintamente l'emendamento che modifica questa norma, tutelando l'accessibilità ai Concorsi soprattutto per i neolaureati". Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) "Oggi in commissione affari costituzionali voteremo gli emendamenti al decreto covid, che contiene anche la famigeratasull'aiper la pubblica amministrazione. Il MoVimento 5 Stelle voterà convintamente l'emendamento che modifica questa, tutelando l'accessibilità aisoprattutto per i neolaureati". Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Danilo. L'articolo .

