M5s, Crimi all’assemblea: «Rousseau tiene sotto sequestro i dati. Presto nuova piattaforma e nuovo statuto» (Di lunedì 10 maggio 2021) Deputati, senatori, tutti riuniti per l’assemblea congiunta. Non c’è stata – a differenza di quanto in molti si aspettavano – la partecipazione del capo politico in pectore, Giuseppe Conte. Il giorno in cui l’associazione Rousseau ribadisce che non c’è alcuna intenzione di consegnare all’ex premier e al Movimento l’elenco degli iscritti, diversi grillini credevano che l’avvocato sarebbe intervenuto per sciogliere ulteriori riserve sulla ristrutturazione del Movimento. Il primo a parlare è, invece, il reggente Vito Crimi: «Giuseppe Conte proporrà all’assemblea degli iscritti del Movimento 5 stelle un nuovo statuto, per recepire anche quelle che erano le richieste degli Stati Generali. Non si tratterà di un “voto netto”, ma ci sarà un percorso assembleare per dare spazio a proposte di modifica. Poi, ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) Deputati, senatori, tutti riuniti per l’assemblea congiunta. Non c’è stata – a differenza di quanto in molti si aspettavano – la partecipazione del capo politico in pectore, Giuseppe Conte. Il giorno in cui l’associazioneribadisce che non c’è alcuna intenzione di consegnare all’ex premier e al Movimento l’elenco degli iscritti, diversi grillini credevano che l’avvocato sarebbe intervenuto per sciogliere ulteriori riserve sulla ristrutturazione del Movimento. Il primo a parlare è, invece, il reggente Vito: «Giuseppe Conte proporràdegli iscritti del Movimento 5 stelle un, per recepire anche quelle che erano le richieste degli Stati Generali. Non si tratterà di un “voto netto”, ma ci sarà un percorso assembleare per dare spazio a proposte di modifica. Poi, ...

ciccian : RT @lucianoghelfi: Assemblea parlamentari #M5S; #Crimi sicuro di avere i dati degli iscritti in settimana, pronto a dare il via alla campag… - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: M5s, Crimi: “Il Garante privacy ha accolto mia istanza di accesso ai dati sul Movimento. È la conferma che sono rappresentan… - lucianoghelfi : Assemblea parlamentari #M5S; #Crimi sicuro di avere i dati degli iscritti in settimana, pronto a dare il via alla c… - Antiogu60 : M5s, Crimi: “Il Garante privacy ha accolto mia istanza di accesso ai dati sul Movimento. È la conferma che sono rap… - DelMoroMassimo1 : RT @nino_pitrone: #M5s, #Crimi: “Il Garante privacy ha accolto mia istanza di accesso ai dati sul Movimento. È la conferma che sono rappres… -