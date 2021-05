Alba Parietti e la sua dipendenza mai svelata: Ecco come mi sono liberata (Di lunedì 10 maggio 2021) Alba Parietti, le gambe delle televisione italiana, è uno dei sex symbol più ricercati in tv. La rivelazione fatta è inaspettata Alba PariettiDall’alto dei suoi quasi sessant’anni Alba Parietti ha un’esperienza invidiabile non solo in fatto di televisione, di cui è una veterana, ma anche in fatto di uomini. Da Stefano Bonaga a Christopher Lambert, da Franco Oppini (papà di suo figlio Francesco) a Giuseppe Lanza Di Scalea: tanti sono stati gli amori di Alba, che ha deciso di raccontarli in un libro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@AlbaParietti) Si intitola “La cacciatrice ... Leggi su kronic (Di lunedì 10 maggio 2021), le gambe delle televisione italiana, è uno dei sex symbol più ricercati in tv. La rivelazione fatta è inaspettataDall’alto dei suoi quasi sessant’anniha un’esperienza invidiabile non solo in fatto di televisione, di cui è una veterana, ma anche in fatto di uomini. Da Stefano Bonaga a Christopher Lambert, da Franco Oppini (papà di suo figlio Francesco) a Giuseppe Lanza Di Scalea: tantistati gli amori di, che ha deciso di raccontarli in un libro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficialpage (@) Si intitola “La cacciatrice ...

Emma25262283 : RT @uomonero23: @Gossip____News @ProfCampagna Non dimentichiamo intellettuali del calibro di Valentina Nappi,Asia Argento, Luciana Littizze… - Blekmacigno6 : Sto guardando una trasmissione che la partigiana Alba Parietti sta mostrando è una delle sue. 10 case ammazza oh pe… - zazoomblog : Festa della mamma gli auguri dei Vip: Alba Parietti commuove - #Festa #della #mamma #auguri #Parietti - LadyNews_ : #AlbaParietti ossessionata dal se**o: 'La menopausa mi ha liberata' - uomonero23 : @Gossip____News @ProfCampagna Non dimentichiamo intellettuali del calibro di Valentina Nappi,Asia Argento, Luciana… -