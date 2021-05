Caso Denise | parla Anna Corona | ' Subisco minacce | ma sono dalla parte di Piera Maggio'

Advertising

Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso - La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di Denise Pipitone - Caso Denise, ispezione dei carabinieri nella casa di Anna Corona | Trovato un pozzo segreto: forse c'è il cadavere - comunque tutti questi nuovi sviluppi sul caso di Denise Pipitone sono agghiaccianti ma è ancora più agghiacciante che - Alessia Morani, componente della Commissione Giustizia della Camera, annuncia: 'La Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso Denise Pipitone'

I sopralluoghi nella sua ex abitazione rientrano nelPipitone . La donna, nonostante la sua posizione sia stata archiviata mentre la figlia Jessica Pulizzi è stata assolta in tre gradi di ...'Io desidero la verità, perché rende le persone libere'. 'Quarto Grado' torna suldiPipitone , la bambina scomparsa da Mazara del Vallo l'1 settembre 2004, e lo fa con un'intervista esclusiva ad Anna Corona , che ha deciso di rompere un silenzio lungo diversi anni. '...Nel corso del suo intervento, Anna Corona lancia un appello a Piera Maggio, rivolgendosi direttamente a lei: Io ti voglio dire che sono solidale con te e sono anche io alla ricerca della verità come t ...MAZARA DEL VALLO - "Non so perché sono andati lì, non è cosa mia saperlo. Ho appreso la notizia dai telegiornali, tutta la famiglia si ritrova in un ...