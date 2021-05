Le previsioni meteo del weekend dall'8 al 9 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Sarà un weekend generalmente nuvoloso quello di sabato 8 e domenica 9 maggio. Schiarite al Centro e al Sud nella giornata di domenica. Temperature in complessivo rialzo con massime comprese tra i 19 e i 27 gradi. Venti generalmente deboli e mari da poco a molto mossi (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 maggio 2021) Sarà ungeneralmente nuvoloso quello di sabato 8 e domenica 9. Schiarite al Centro e al Sud nella giornata di domenica. Temperature in complessivo rialzo con massime comprese tra i 19 e i 27 gradi. Venti generalmente deboli e mari da poco a molto mossi (LE).

