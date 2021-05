James Harden | il ritorno del Barba

(Di venerdì 7 maggio 2021)è prossimo alin campo. Dopo saltato 17 delle ultime 18 partite per un infortunio alla coscia patito in occasione del derby contro New York, ilè ormai pronto per affrontare l’ultima parte della regular season.: si avvicina il suo rientro? La stella dei Nets ha dichiarato pubblicamente di essere molto fiducioso circa il suo rientro e di sentirsi molto bene tanto da aver iniziato ad allenarsi per migliorare la sua condizione e saggiare la reazione della gamba infortunata. Il suo obiettivo è quello di tornare prima dell’inizio dei playoff per potersi abituare al ritmo partita. I Brooklyn Nets non stanno vivendo un bel periodo in quanto sono reduci da tre sconfitte consecutive che hanno determinato il sorpasso in vetta alla classifica da ...

Brooklyn ancora orfana disi affida a Kd e Irving. Le due superstar combinano bene ma non basta perché nessun altro giocatore a disposizione di coach Nash va oltre i 12 punti di Joe ...Niente da fare per i Nets, privi di, ma con Kyrie Irving e Kevin Durant in grande spolvero come dimostrano, rispettivamente, i 38 e 32 punti messi a referto. Nelle altre gare della notte ...In attesa del rientro di James Harden, Steve Nash opta per lo "small ball" mandando Blake Griffin in posizione 5 nella gara di ieri sera a Dallas. Kyrie Irving imperversa per ...Manca ormai poco al rientro in campo di James Harden che dovrebbe recuperare in vista dell'ultima parte della stagione che precede i playoff ...