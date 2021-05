Sottopasso chiuso per droga, l'ira di Paolo Piffer (Di giovedì 6 maggio 2021) Con i cavalletti da cantiere e il nastro bianco e rosso che bloccano l'accesso alle rampe di scale, da ieri è stato chiuso anche il secondo Sottopasso pedonale di corso Milano, quello in prossimità di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 6 maggio 2021) Con i cavalletti da cantiere e il nastro bianco e rosso che bloccano l'accesso alle rampe di scale, da ieri è statoanche il secondopedonale di corso Milano, quello in prossimità di ...

Piazza Montano, allo studio una nuova organizzazione: “Il sottopasso è superato” Presto interventi sulle aiuole ma per novità più corpose bisognerà attendere i lavori sugli assi di forza del trasporto pubblico ...

Presto interventi sulle aiuole ma per novità più corpose bisognerà attendere i lavori sugli assi di forza del trasporto pubblico ...