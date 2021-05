Astrazeneca e Johnson, Ema: contattare il medico in caso di sintomi gravi. Ecco quali sono (Di giovedì 6 maggio 2021) 2Ecco le recenti indicazioni pubblicate dall'Ema a proposito dei vaccini Astrazeneca (Vaxzevria), Johnson & Johnson e dei rarissimi sintomi . A proposito di Atrazeneca: «Le persone che hanno ricevuto... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 maggio 2021) 2le recenti indicazioni pubblicate dall'Ema a proposito dei vaccini(Vaxzevria),e dei rarissimi. A proposito di Atrazeneca: «Le persone che hanno ricevuto...

Advertising

carlo_centemeri : #Covid. Dopo l’exploit del 29 e 30 aprile si torna a una media di 400mila dosi al giorno. Tra i motivi lo scarso ut… - TitinaFracassi : RT @Zac7Redazione: Open Day vaccinazioni nel week end, ecco come prenotarsi L’appuntamento è per l’8 e 9 maggio per gli over 60, disponibi… - Zac7Redazione : Open Day vaccinazioni nel week end, ecco come prenotarsi L’appuntamento è per l’8 e 9 maggio per gli over 60, disp… - AvezzanoTw : Secondo Open Day in provincia: oltre all’Astrazeneca, comprenderà anche Johnson e Johnson - #Avezzano #Sulmona… - stefanopezzola : Vaccini per 65-69enni, effettuate già quasi 40mila prenotazioni. Agende ancora aperte -