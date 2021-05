Amici 20 | ecco i nomi dei primi tre finalisti – SPOILER

(Di giovedì 6 maggio 2021) Oggi pomeriggio si è registrata la semifinale di20 che vedremo in onda questo sabato sera su Canale 5. A seguire glisuitreche hanno conquistato un posto nella finale che verrà disputata il prossimo 15 maggio.20,treAka7even, Giulia Stabile e Sangiovanni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ecco le anticipazioni della semifinale di Amici 20: scopriamo chi è stato eliminato e chi sono invece i finalisti di questa edizione.