Milan, bomba di mercato: "Se non rinnova col Madrid va a Milano" (Di lunedì 3 maggio 2021) Il duttile giocatore spagnolo sarebbe l'ideale per un Milan che ha ambizioni di tornare grande in Italia e in Europa. Maldini e Massara sono a lavoro per ritoccare la rosa rossonera Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) Il duttile giocatore spagnolo sarebbe l'ideale per unche ha ambizioni di tornare grande in Italia e in Europa. Maldini e Massara sono a lavoro per ritoccare la rosa rossonera

Ultime Notizie dalla rete : Milan bomba Milan, bomba di mercato: "Se non rinnova col Madrid va a Milano" Il Milan avrebbe già presentato un'offerta all'entourage dle giocatore a cui non dispiacerebbe vestirsi di rossonero. Secondo AS, però, il futuro di Vazquez sarebbe legato a doppio filo a quello di ...

Bologna e Firenze, Città e calcio: alleanza difficile Quale asse si può formare tra due dimensioni così diverse? La bomba della Superlega avrebbe potuto ... Inter e Milan. Era contro alla Superlega ma anche contro l'ingresso dei fondi, e lo strappo - che ...

Caso Donnarumma, Maldini non accetta condizionamenti esterni Confronto tra Gigio Donnarumma e i tifosi del Milan. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è intervenuto con una nota all'ANSA ...

