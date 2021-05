Juventus | Pirlo non molla | fino alla fine

(Di lunedì 3 maggio 2021) "": così il tecnico della, Andrea, festeggia sui social il successo in rimonta sull'Udinese per 2 - 1. Una "vittoria importantissima - sottolinea Paulo Dybala - , ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Ma contano i gol, Cristiano ci ha costruito una carriera, e adesso prova a costruire un finale alla stagione delladiverso da quello che l'implosione del sistemasembrava prefigurare e ..."Fino alla fine" : così il tecnico della, Andrea, festeggia sui social il successo in rimonta sull'Udinese per 2 - 1. Una "vittoria importantissima - sottolinea Paulo Dybala - bravissimi ragazzi". I due gol di Cristiano ...Cristiano Ronaldo salva la Juventus ad Udine, ma continua il tormentone legato ad un possibile addio in estate ...In questo momento a Torino c'è un doppio pensiero, concludere al meglio la stagione riuscendo a conquistare un posto utile ...