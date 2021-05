Ringo Starr svela la sua canzone preferita dei Beatles

(Di domenica 2 maggio 2021)in una recente intervista al “The Late Show with Stephen Colbert” ha rivelato il nome della suadei. Dettaglio non da poco visto che il batterista non aveva maito un elemento così succulento in diretta televisiva. In una fase del talk contraddistinta da un ricco questionario di 15 domande, chiamato “The Colbert Questionert“, gli è stata chiesta qualedeiascolterebbe per tutta la vita.non ha cincischiato, ripondendondo con ‘Come Togheter’. Scelta forse prevedibile perchè la traccia apripista di “Abbey Road” rappresenta uno dei momenti più alti della storia della musica contemporanea. Lanegli anni non ha mai perso nulla ...

Rockol.it

